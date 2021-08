(ANSA) – ROMA, 19 AGO – “Tutti i servizi in 15 minuti, il

sindaco della notte, orario prolungato della metropolitana nei

week end, sostegno ai progetti per Roma presentati da under 35,

residenze per ricercatori e giovani creativi, autonomie per i

Municipi, piano emergenza rifiuti con primi effetti in 6 mesi”.

Questi alcuni dei punti del programma presentato dal candidato a

sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri. ‘Noi’

è la parola chiave, sia per i progetti da realizzare, sia per il

metodo di governo. Una città dei 15 minuti al centro della

nostra idea di città, in cui i servizi siano vicini ai cittadini

per una vita più semplice, più vicina delle persone”, spiega.

Sul fronte dei rifiuti si affronterà “subito l’emergenza con

un piano di 18 mesi che dimostrerà i suoi effetti già nei primi

6 partendo, però, da una pulizia straordinaria della città”.

Puntiamo alla raccolta differenziata “al 70% entro a fine della

consiliatura”, cioè entro 5 anni. Ed entro questo periodo “possiamo darci l’obiettivo di ridurre la Tari del 20 per

cento”.

ll piano Gualtieri contiene “le proposte innovative su

governance, rifiuti, trasporti, rigenerazione urbana, smart

city, ambiente, lavoro, cultura, turismo, commercio,

agricoltura, welfare, casa, immigrazione, sicurezza. Con questo

programma – conclude – vogliamo dare un nuovo volto a Roma e

restituire alla Capitale il suo ruolo nel mondo. Per farla

tornare efficiente, moderna e affascinante”. (ANSA).



Fonte Ansa.it