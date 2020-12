La Natività rappresentata scavando all’interno di una matita da falegname. L’originale opera, ispirata al lavoro di San Giuseppe, è stata realizzata dall’artista Gianluca Veggia che ha scelto di proposito un materiale umile come il legno per rendere omaggio al Natale.

“Ho pensato di stilizzare le figure dei due Santi – spiega – insieme ad una piccola culla che simboleggia la Natività, lasciando intatta la forma della matita in alto. Questa

piccola opera è stata realizzata in tre giorni. La grafite della matita in questione è più dura, rivestita da un legname morbido più facile da scolpire. Per altre opere utilizzo mine differenti, a seconda del dettaglio che voglio far vedere. Non uso lenti ma solo i miei occhi. Lascio il resto – conclude Veggia – all’immaginazione del pubblico”.

Fonte Ansa.it

