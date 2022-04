Il termine è un neologismo talmente usato da essere entrato nel dizionario Treccani, secondo cui “nel gergo della Rete” bimbominkia significa “giovane utente dei siti di relazione sociale che si caratterizza, spesso in un quadro di precaria competenza linguistica e scarso spessore culturale, per un uso marcato di elementi tipici della scrittura enfatica, espressiva e ludica”.

