L’ultimo saluto a Silvio Berlusconi, all’ ex Premier, all’uomo che ha dato tanto alla politica, al cinema, alla televisione e alla sua carissima famiglia.

Presenti il capo dello Stato, Sergio Mattarella, la premier, Giorgia Meloni, i presidenti di Senato e Camera e tutti i ministri, presente in prima fila a fianco del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, c’è Tamim Al Thani, emiro del Qatar. Da anni le strade dello sceicco si sono incrociate con quelle del Cavaliere.

‘Berlusconi è stato un uomo di vita, amore e gioia. È un uomo e ora incontra Dio’, ha detto l’arcivescovo di Milano Mario Delpini.

All’uscita del feretro, applausi e cori da stadio della folla presente in piazza. Il feretro è poi tornato a Villa San Martino. Tra govedì e venerdì sarà cremato a Valenza.

“Grazie Silvio. Non ti dimenticheremo”. Lo scrive sui social la premier Giorgia Meloni, poco dopo i funerali di Stato del fondatore di Forza Italia. “Ti renderemo orgoglioso”, si legge in un video che accompagna il post, in cui si ripercorrono alcuni momenti della vita del Cavaliere, dal discorso della sua discesa in campo, che si conclude con l’immagine del grande tricolore usato in una manifestazione di FdI: “Abbiamo iniziato questo cammino molti anni fa. Abbiamo percorso strade diverse. Ma l’obiettivo era, è e rimarrà comune. Rendere l’Italia fiera e capace di stupire il mondo. Grazie Silvio. Ti renderemo orgoglioso”.