(ANSA) – MILANO, 10 FEB – I 4 ladri “acrobati” arrestati

dalla Squadra mobile di Milano per un colpo in via San Nicolao

lo scorso 12 dicembre ripreso dalle telecamere esterne, hanno

svaligiato casa della conduttrice Diletta Leotta e della

influencer Eleonora Incardona, entrambe residenti in centro.

Inoltre gli investigatori diretti da Marco Calì sospettano che

la banda abbia svaligiato anche la casa del giocatore dell’Inter



