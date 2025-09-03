Lamezia Terme: Un intervento rapido e coraggioso ha permesso ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di Lamezia Terme di salvare la vita a un giovane 23enne nella notte tra l’1 e il 2 settembre e grazie alla prontezza di riflessi e al senso del dovere che li contraddistingue sono riusciti a evitare la tragedia.

I militari stavano perlustrando la zona nel corso di un normale servizio quando si sono accorti di un giovane in procinto di suicidarsi.

Erano le 3 di notte quando il 23enne, originario di un comune del nord Italia e in villeggiatura, è stato notato sul ponte del Torrente Piazza: aveva scavalcato il parapetto e, alla loro vista, si aggrappava alla ringhiera minacciando di lasciarsi cadere nel vuoto se qualcuno si fosse avvicinato a lui.

I militari hanno allora instaurato un colloquio di mezz’ora col ragazzo, per comprendere le motivazioni alla base delle sue intenzioni e, nel contempo, per convincerlo a desistere.

La Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Lamezia Terme, nel frattempo, coordinava celermente i soccorsi richiedendo il supporto dei Vigili del Fuoco di Lamezia Terme e l’intervento di personale medico del 118.

L’equipaggio della Sezione Radiomobile, a quel punto, percependo la situazione di reale pericolo e l’effettivo convincimento del giovane a togliersi la vita, approfittando di una sua distrazione, lo ha afferrato per un braccio proprio mentre lo stesso si lasciava cadere, un estenuante sforzo a mani nude nonostante lui tentasse di divincolarsi dalla presa e con grande sangue freddo, sono riusciti a metterlo in salvo.

Il ragazzo è stato poi affidato alle cure del 118, accorso immediatamente sul posto. Dopo i primi accertamenti, è stato trasportato all’ospedale per ricevere assistenza medica e psicologica

Un’eloquente testimonianza dell’impegno quotidiano dell’Arma dei Carabinieri, non solo nel contrasto alla criminalità, ma anche nel mostrare sensibilità, spirito di sacrificio e dedizione al servizio della comunità. Un’azione che va oltre il dovere, mettendo in luce un’umanità profonda e un coraggio fuori dal comune.

Fonte Video Calabria7news: https://vm.tiktok.com/ZNdVcbr36/

Fonte https://catanzaro.gazzettadelsud.it/