(ANSA) – ROMA, 20 OTT – L’ex ministro dell’Interno Roberto

Maroni, presiederà la Consulta per l’attuazione del Protocollo

d’intesa per la prevenzione e il contrasto dello sfruttamento

lavorativo in agricoltura e del caporalato sottoscritto il 14

luglio scorso. L’insediamento dell’organismo avverrà oggi alle

15 al Viminale, alla presenza del ministro dell’Interno, Luciana

Lamorgese, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,

Andrea Orlando, del ministro delle Politiche agricole alimentari

e forestali, Stefano Patuanelli, e del presidente del Consiglio

nazionale di Anci, Enzo Bianco. (ANSA).



Fonte Ansa.it