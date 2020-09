(ANSA) – ROMA, 04 SET – “Il ministero dell’Interno è

impegnato quotidianamente per gestire in sicurezza una rete

molto complessa di centri di accoglienza. Simili tragedie come

quella della morte del migrante investito da un’auto, non devono

più ripetersi”. Così la ministra dell’Interno, Luciana

Lamorgese, sulla vicendi di Siculiana (Agrigento). “Esprimo la

mia vicinanza e formulo gli auguri di pronta guarigione ai tre

poliziotti rimasti feriti durante il tentativo di fuga dal

centro di accoglienza di Siculiana”, ha aggiunto. (ANSA).



