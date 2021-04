(ANSA) – MACERATA, 16 APR – Laurea magistrale per Arianna

Giulianelli, la ragazza disabile che aveva già ricevuto gli

auguri dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in

occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico

dell’Università di Macerata, il 730/o dalla fondazione, lo

scorso ottobre.. Quel giorno, sul palco del teatro Lauro Rossi,

la ragazza aveva raccontato la sua esperienza universitaria di

studentessa disabile commuovendo i presenti e al tempo stesso

dando una grande dimostrazione di forza e determinazione. “Mi

sono sempre fatta condizionare – aveva detto allora – dalle

persone che mi dicevano: ‘Sai, nella tua situazione, non

riuscirai ad affrontare un percorso di studi universitario’.

Oppure da chi, al contrario, sosteneva che i miei risultati

fossero frutto di pietismo. Ma ho avuto la determinazione di

dimostrare a me stessa e agli altri che non ci sono né barriere

né limiti se, come me, vuoi raggiungere un obiettivo e hai una

forte voglia di riscatto”. Oggi la commissione, presieduta dal

direttore del Dipartimento Stefano Pollastrelli e riunita in via

telematica, l’ha proclamata dottoressa magistrale in

giurisprudenza. La sua tesi in diritto di famiglia era

incentrata sul tema “Riflessioni sulla legge per le adozioni di

minori di età”, relatore Enrico Emiliozzi, correlatore Tiziana

Montecchiari. “Ringrazio la dottoressa Giulianelli – ha detto il

rettore Francesco Adornato – per l’esemplarità del suo percorso,

per la forza dimostrata e per l’intervento, altrettanto

esemplare, in occasione dell’inaugurazione dell’anno accademico

alla presenza del presidente della Repubblica. Ecco – ha

aggiunto – questa è l’università, una comunità di persone,

studenti e docenti, giovani e meno giovani, donne e uomini, di

cui andiamo fieri”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Advertisements

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram