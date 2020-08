(ANSA) – ROMA, 10 AGO – Dal primo settembre nel Lazio sarà consentita la partecipazione a singoli eventi sportivi che non

superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi

all’aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

Lo dispone un’ordinanza della Regione Lazio che prevede sempre

dal primo settembre l’apertura degli asili nido per i bimbi 0-36

mesi. La presenza di pubblico è comunque consentita

esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia

possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva

del posto a sedere, “con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel

rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che

lateralmente, di almeno un metro con obbligo di misurazione di

temperatura all’accesso e utilizzo della mascherina a protezione

delle vie respiratorie”. (ANSA).



