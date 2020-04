“In questo periodo di emergenza Covid-19, le persone sofferenti di disturbi dello spettro autistico possono accusare maggiormente lo stress dovuto all’applicazione delle misure di contenimento e diventano così due volte vittime, insieme alle loro famiglie”.

Lo affermano in una nota i consiglieri regionali della Lega, Mauro Bordin e Ivo Moras, ricordando che “il 2 aprile è il World

Autism Awareness Day, giornata istituita dall’Assemblea generale dell’Onu nel 2007 per richiamare l’attenzione sui diritti delle

persone affette da queste tipologie di deficit”.

“È difficile per tutti noi convivere con le restrizioni giustamente imposte per contenere la pandemia – spiegano i due

rappresentanti leghisti -, ma lo è ancora di più per un bambino o per una persona affetta da autismo. Per molti di questi soggetti

è complicato comprendere come le giornate siano cambiate e i motivi per cui non si possano vedere i propri cari”.

“Il sacrificio di queste famiglie – aggiungono Bordin e Moras – deve costituire un modello e ricordare a tutti che, in questi giorni, qualcuno sta combattendo una battaglia doppia per il bene di tutti”.

