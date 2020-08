(ANSA) – MILANO, 28 AGO – Roberto Maroni candidato sindaco di

Varese. E’ la richiesta di Matteo Salvini, leader della Lega,

all’ex ministro dell’Interno ed ex governatore della Lombardia

come si legge sul sito Malpensa24 che ha intervistato Maroni.

“Io candidato sindaco di Varese? A dire il vero me l’ha

chiesto proprio Matteo Salvini a Roma a inizio luglio, prima

ancora di dirmi: ‘Come stai?’. Gli ho dato la mia disponibilità

di massima, ma ci sto ancora pensando” ha spiegato l’ex

governatore in una ampia intervista.

L’ex governatore della Lombardia conferma di essere a

disposizione e, nell’eventualità di un suo sì, di dover

dimettersi da una serie di incarichi che renderebbero

incompatibile una sua candidatura. Attualmente Maroni è fra

l’altro consigliere comunale a Palazzo Estense, sede del

Municipio di Varese. A Varese, prima di essere eletto

parlamentare, era già stato assessore nella giunta di Raimondo

Fassa. L’ex governatore premette comunque nell’intervista che la

decisione finale spetta a Salvini e ai direttivi nazionali e

federali della Lega. (ANSA).



