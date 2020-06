(ANSA) – ROMA, 3 GIU – “I numeri dicono che, con questo sistema elettorale, sistema che naturalmente mi auguro venga modificato, l’unica alternativa credibile alle destre è questa maggioranza che sostiene il governo Conte ma è chiaro che deve trovare un profilo politico che ancora non ha”. Lo afferma il portavoce nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, ospite della trasmissione ‘Circo Massimo’ su Radio Capital.

“Un profilo politico che sappia dire con ancora maggior forza – prosegue l’esponente di Leu – ‘mai più’ alla svalorizzazione del profilo pubblico in settori decisivi della vita del Paese dal sistema sanitario all’istruzione alla ricerca. Io non credo ad esempio che basti un miliardo e mezzo per la ripartenza delle scuole abbiamo bisogno di molti miliardi sulla scuola e sull’università”. “Inoltre, occorre porre seriamente – conclude Fratoianni – il tema del ripensamento del rapporto vita e lavoro. C’è poi tutta la partita dell’economia verde e bisogna assumersi la sfida”.



