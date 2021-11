(ANSA) – MAZARA DEL VALLO, 12 NOV – I pescatori di Mazara del

Vallo che da settembre a dicembre dello scorso anno sono rimasti

per 108 giorni prigionieri in Libia a dicembre incontreranno

Papa Francesco. È stato il vescovo monsignor Domenico Mogavero a

comunicarlo ai familiari durante un incontro avvenuto al palazzo

vescovile. “Al momento non è stata ancora resa ufficiale la data

dell’incontro che avverrà a Roma”,ha detto Mogavero. I 18

pescatori (8 italiani, 6 tunisini, 2 indonesiani e 2 senegalesi)

dei pescherecci “Medinea” e “Antartide” furono sequestrati,

mentre si trovavano nelle acque internazionali del mare

Mediterraneo, dalle milizie di Haftar e rinchiusi nelle carceri

libiche per 108 giorni. La liberazione venerdì 17 dicembre 2020

e poi il rientro a Mazara del Vallo domenica 20 dello stesso

mese. (ANSA).



Fonte Ansa.it