(ANSA) – MOSCA, 11 GEN – “Spero che l’appello di Russia e Turchia per una tregua in Libia venga ascoltato”. Lo ha detto Vladimir Putin dopo il suo incontro con Angela Merkel. Il presidente russo ha sottolineato di aver aggiornato la cancelliera tedesca sui negoziati di Istanbul col presidente turco Recep Tayyip Erdogan e ha assicurato di sostenere il processo di Berlino per porre fine alla guerra in Libia. “Tutte le parti devono però prendere parte al processo”, ha aggiunto Putin.



