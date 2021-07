(ANSA) – NAPOLI, 06 LUG – Un lido balneare abusivo è stato scoperto a Marechiaro, a Napoli. Sono stati gli agenti del Commissariato Posillipo, i militari della Guardia Costiera e personale della Polizia Locale ad effettuare dei controlli sul demanio marittimo nello specchio d’acqua antistante Marechiaro. Nel corso dell’attività gli operatori hanno rilevato che, su un banco tufaceo posizionato in un’area demaniale, erano stati posizionati lettini, sedie e tavolini da noleggiare ai bagnanti e alcuni frigoriferi portatili contenenti bevande ed alimenti destinati alla vendita. Un 70enne napoletano con precedenti di polizia è stato denunciato per esercizio abusivo di vendita di alimenti e bevande e noleggio di attrezzature balneari. (ANSA).

