(ANSA) – GENOVA, 13 AGO – Aumentano i casi positivi in

Liguria. I nuovi pazienti positivi al Covid sono 63, secondo i

dati flusso Alisa-Ministro diffusi da Regione Liguria, di cui 60

sintomatici. 41 di questi sono ricompresi nell’Asl2 savonese, 2

sono nell’Asl1 imperiese, 6 nell’Asl 3 genovese e si tratta di

tre residenti a Pavia, due casi di contatto e un isolato. Un

paziente è stato trovato positivo al suo rientro da Malta, 13

sono sotto la Asl spezzina e sono rientrati in 8 da Corfù, 2

contatti di caso, 2 sono rientrati dall’Inghilterra e 1 ha

frequentato un locale in Versilia. Non vengono segnalati

decessi. Le persone in sorveglianza attiva sono 802. (ANSA).



Fonte Ansa.it

Condividi su:

Tweet

WhatsApp

Telegram