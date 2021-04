(ANSA) – GENOVA, 27 APR – Per prevedere l’andamento della

pandemia Covid con due settimane di anticipo rispetto ai

tamponi, in Liguria è partito un monitoraggio in tempo reale

delle acque reflue in 27 impianti di depurazione. Il metodo è

stato validato dall’Iss e adottato a livello nazionale. Il

progetto è stato presentato dal presidente della Regione Liguria

Giovanni Toti, dal rettore dell’Università di Genova Federico

Delfino e dal direttore generale di Arpal Carlo Emanuele Pepe

insieme al commissario straordinario dell’Agenzia ligure per la

sanità (Alisa) Francesco Quaglia.

I primi campionamenti sono partiti a luglio 2020, hanno

trattato sia acque reflue congelate sia non, individuando

concentrazioni della presenza del virus fino a 1.000-2.000 copie

genomiche per litro. “Il sistema consente di rilevare

l’andamento territoriale del contagio con 14 giorni di anticipo

rispetto al tracciamento tradizionale, effettuato con l’uso dei

tamponi, e rappresenta quindi uno straordinario strumento per

assumere decisioni tempestive e mirate. In questo modo possiamo

tenere sotto controllo l’andamento della pandemia anche in aree

molto piccole come le località turistiche: un aspetto importante

in vista della stagione estiva. Il metodo è infatti in grado di

rilevare la diffusione del Covid sulla popolazione, asintomatici

compresi, anche di un piccolo centro abitato o di un quartiere,

restituendo informazioni utili – conclude Toti – ad esempio per

prevenire di circa due settimane un picco epidemico laddove non

si registrino ancora dati significativi sui ricoveri

ospedalieri”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

