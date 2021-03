Apertura di 12 ore per i Punti vaccinali territoriali straordinari (Pvts) e fino a 8 ore nei punti mobili. E’ quanto prevede un documento sulle linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei Pvts elaborato dai tecnici del Governo, che verrà illustrato domani alle Regioni.

Nel documento, tra gli obiettivi c’è “quello di individuare i requisiti minimi essenziali, sia generali che specifici per tipologia, che caratterizzano i punti vaccinali territoriali straordinari”, come ad esempio le dimensioni della struttura. All’interno, “dall’ingresso alla vaccinazione eseguita”, è prevista una permanenza di circa 10 minuti.

Un ritmo di 672 vaccinazioni al giorno nei ‘punti vaccinali territoriali straordinari’ più grandi, dove sono previste 8 linee di somministrazione. Lo prevede un documento sulle linee di indirizzo organizzativo e strutturale dei punti vaccinali che verrà illustrato domani dai tecnici del Governo alle Regioni.Il documento è definito “non vincolante” e ha lo scopo di “suggerire un modello organizzativo e funzionale omogeno”, che “possa essere di riferimento per l’incremento della capacità vaccinale sul territorio”.Le strutture sono disitinte a seconda del numero di personale impiegato,linee vaccinali e spazio: maggiori,minori e mobili.

