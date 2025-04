È un giorno di lutto per il mondo intero: è morto Papa Francesco. Il Pontefice era amato ovunque per la sua semplicità e i tentativi fatti per portare una ventata di cambiamento alla Chiesa, per aprirla al mondo. Aveva saputo farsi apprezzare sin dal giorno della sua elezione, quando aveva scelto come nome per l’appunto Francesco, in onore di San Francesco d’Assisi, santo che viene ricordato per la sua umiltà e semplicità. Caratteristiche queste che anche Jorge Mario Bergoglio aveva. Non è un caso che fosse definito il “Papa della gente”, era riuscito a farsi “amare” anche da chi è lontano dalla fede cristiana.

Chi era Papa Francesco: le origini italiane

Jorge Mario Bergoglio è nato a Buenos Aires, in Argentina, il 17 dicembre del 1936 (il suo segno zodiacale era quello del Sagittario). Come è noto, è come si intuisce anche dal cognome Bergoglio, le sue origini erano italiane, per metà piemontesi e per metà ligure: suo padre, Mario Bergoglio, aveva lasciato nel 1928 per cercare fortune in Argentina.

parenti da parte del padre erano originari della provincia di Asti, a Portocomaro il Papa aveva ancora dei cugini, la madre era invece originaria della Liguria.

Papa Francesco: il pontificato

Nel 2005, dopo la morte di Giovanni Paolo II, l’allora cardinale Bergoglio era stato vicino all’elezione papale ma arrivò secondo dopo dietro a Joseph Ratzinger. Dopo le dimissioni di Papa Benedetto XVI, il 23 marzo del 2013 Jorge Mario Bergoglio fu eletto Papa e, come noto, scelse come nome quello di Francesco I.

Conquistò immediatamente tutti con il suo modo di fare umile e con quel suo primo discorso da Pontefice: “Buonasera, sembra che si cercasse un vescovo per Roma, e i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del Mondo. Ma siamo qui”.

Durante gli anni del suo Pontificato da segnalare che nel 2013 mise in atto una rivoluzione del Codice Penale vaticano, che era fermo al Codice Zanardelli del 1889. Vennero dichiarati come reati la tortura, i delitti contro minori, la pedopornografia e gli atti sessuali con minori.

Nel 2020, durante la pandemia di Covid, fecero poi il giro del mondo le immagini mente pregava sotto la pioggia, in una piazza San Pietro completamente deserta.

Negli anni successivi il Pontefice è stato protagonista di dichiarazioni importanti in merito all’aborto ma anche di alcuni acciacchi di salute sempre più importanti.

Papa Francesco: la malattia e la morte

Da tempo le condizioni di salute di Papa Francesco non erano ottimali. Nel 2021 il Pontefice fu operato d’urgenza al colon, in precedente invece fu operato alla cataratta. Il 29 marzo del 2023 fu invece ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un’infezione respiratoria.

La salute di Bergoglio si è poi aggravata ulteriormente ad inizio 2025. Il Pontefice, infatti, a febbraio è stato ricoverato al Gemelli di Roma. A seguito di accertamenti è stato rivelata la reale condizione del Papa, affetto da una polmonite bilaterale.

In data 21 aprile 2025, purtoppo, il Vaticano ha reso nota la morte del Pontefice. A fornire dettagli sulla dipartite di Bergoglio è stato il cardinale Farrell che ha spiegato: “Alle 7.35 il Vescovo di Roma è tornato alla casa del Padre“. Probabile, quindi, che dopo essersi mostrato in occasione della Pasqua, il Papa abbia accusato le fatiche sollecitando fin troppo l’apparato cardiocircolatorio e andando a spegnersi nelle ore seguenti.

Secondo alcune ipotesi, invece, la morte sarebbe sopraggiunta a causa di un problema cerebrale, probabilmente un ictus, non si sa se di natura emorragica o meno. Stando a questa tesi, non ci sarebbero collegamenti con i problemi respiratori che lo avevano costretto al ricovero al Gemelli, a febbraio.