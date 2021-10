(ANSA) – CITTA’ DELLA PIEVE (PERUGIA), 01 OTT – E’ nella

caserma dei carabinieri per essere interrogata dal magistrato di

turno, il sostituto procuratore Manuela Comodi, la donna che nel

pomeriggio ha portato il figlio di due anni, morto, in un

supermercato di Città della Pieve. La sua posizione è ora al

vaglio degli inquirenti (omicidio il reato ipotizzato nel

fascicolo).

In base alla ricostruzione degli investigatori, intorno alle

15.30, la donna, una quarantaquattrenne di nazionalità

ungherese, senza fissa dimora, è entrata nel supermercato

chiedendo aiuto per il figlio di due anni che risultava in

grande sofferenza. Ne ha quindi adagiato il corpo – che

presentava numerose ferite da taglio al petto – sul nastro

trasportatore conta merce di una cassa.

I soccorritori del 118, giunti poco dopo, hanno tentato invano

di rianimare il piccolo, del quale una ventina di minuti dopo è

stato constatato il decesso.

Le indagini dei carabinieri sono orientate alla ricostruzione

dei movimenti della donna e del bambino, per individuare i

luoghi in cui sono recati e accertare, quindi, l’eventuale

coinvolgimento di terzi. (ANSA).



