(ANSA) – BARI, 26 APR – Capi e affiliati del clan

Strisciuglio di Bari accusati di associazione mafiosa, reati di

droga, armi, estorsioni, lesioni e rissa, in tutto 99 persone,

sono stati arrestai in esecuzione di un’ordinanza di custodia

cautelare (96 in carcere e tre agli arresti domiciliari).

L’indagine della Squadra mobile della Questura di Bari e dei

Carabinieri del Comando provinciale, denominata ‘Vortice

Maestrale’, è coordinata dai pm Lidia Giorgio e Marco D’Agostino

in collaborazione con la Dna

L’inchiesta ha ricostruito gerarchia e attività illecite del

clan tra il 2015 e l’attualità per il controllo del territorio

nei quartieri baresi Libertà, San Paolo, San Pio-Enziteto, Santo

Spirito e San Girolamo e nei comuni di Palo del Colle e

Conversano, documentando estorsioni a commercianti, riti di

affiliazione, conflitti con altri gruppi criminali, minacce e

pestaggi per punire sodali infedeli, cattivi pagatori o

risolvere questioni sentimentali. A capo dell’organizzazione,

secondo gli inquirenti, c’erano i pluripregiudicati Vito

Valentino e Lorenzo Caldarola, oltre ai referenti nei vari rioni

e città della provincia (Alessandro Ruta, Saverio Faccilongo,

Giacomo Campanale). Tra gli arrestati, a 53 dei quali

l’ordinanza è stata notificata in carcere, ci sono i figli del

boss Caldarola, Francesco e Ivan, e Antonio Busco, ritenuto

quest’ultimo uno dei fornitori di droga. L’ordinanza è firmata

dal gip del Tribunale di Bari Giovanni Anglana. Nell’inchiesta

che coinvolge complessivamente 147 indagati, sono contenute le

dichiarazioni di 21 collaboratori di giustizia. (ANSA).



Fonte Ansa.it

