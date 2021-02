(ANSA) – CATANIA, 03 FEB – “Quando di giorno ti svegli con la ‘mala’ (di cattivo umore, ndr) i gatti cominciano a cascare:

questo è un segno, davanti la mia porta ‘bordello’ non ne

voglio”. E l’audio che accompagna il video di un uomo che è

armato di fucile di precisione e alla fine va vedere un gatto

morto in strada, evidentemente ucciso da lui. Il filmato

è agliatti dell’inchiesta ‘Minecraf’ della Dda di Catania sfociata inun’operazione antimafia della polizia contro il clanCappello-Bonaccorsi. Nel video, diffuso per sottolineare lacapacità di armi della cosca, si vede l’uomo impugnare un fucilecon binocolo che racconta in dialetto di essersi “svegliato conla ‘mala'”, probabilmente per i miagolii del gatto che poi haucciso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

