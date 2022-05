(ANSA) – FOGGIA, 28 MAG – La ‘Societa foggiana’ non doveva

uccidere ma solo spaventare Giovanni Panunzio l’imprenditore

foggiano ucciso il 6 novembre del 1992 perché si rifiutò di

pagare alla mafia una tangente da due miliardi di lire. Ad

affermarlo è Patrizio Villani, 45 anni, allevatore di San Marco

in Lamis, ritenuto killer della mafia di Foggia e nuovo ‘pentito’. Villani sostiene di averlo appreso in carcere da

Donato Delli Carri che per l’omicidio di Panunzio fu condannato

in via definita a 26 anni di reclusione. A dire di Villani,

Donato Delli Carri gli avrebbe confidato di essere stato

presente la sera dell’agguato al costruttore foggiano compiuto

in via Napoli, ma l’obiettivo del commando era solo spaventarlo,

mentre Federico Trisciuoglio (all’epoca dei fatti semplice

affiliato, poi divenuto capo clan) agì di testa sua e lo

ammazzò.

Trisciuoglio non è mai stato imputato per l’omicidio di

Panunzio. Villani ha aggiunto, inoltre, che fu un esponente del

gruppo Francavilla-Sinesi a dire a Trisciuoglio di assumersi la

responsabilità dell’omicidio e di scagionare Delli Carri, ma

l’uomo si rifiutò. Questo avrebbe creato una frattura interna

alla mafia foggiana, un tempo unita ma poi scissa in tre

batterie. Le dichiarazioni di Villani sono presenti nel verbale

di 130 pagine depositato ieri dai due pm della Dda di Bari

durante il processo con rito abbreviato chiamato “Decima Bis” in

corso nell’aula ‘bunker’ di Bitonto (Bari) davanti al gup

Antonella Carfagna e che conta una quindicina di imputati, tra

cui lo stesso Villani. Il neo collaboratore di giustizia è

detenuto dal dicembre 2016: è stato condannato in via definita a

30 anni di reclusione quale esecutore materiale dell’omicidio di

Roberto Tizzano, di 21 anni, e per il ferimento dell’amico

Roberto Bruno, avvenuti ad ottobre 2016 in un bar alla periferia

di Foggia. Ha deciso di collaborare con la giustizia lo scorso

10 maggio e sarà ascoltato nelle udienze del 3 e del 24 giugno.

(ANSA).



