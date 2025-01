Un episodio insolito ha condotto all’arresto di un uomo di 43 anni a Milano, dopo che alcuni passanti lo avevano trovato privo di sensi in strada. Trasportato al pronto soccorso del Fatebenefratelli per un sospetto attacco epilettico, l’uomo ha reagito in modo violento una volta ripreso, costringendo il personale sanitario a richiedere l’intervento della polizia. Gli agenti, dopo una perquisizione, hanno trovato 42 grammi di hashish nascosti in una tasca cucita sugli slip, insieme a 800 euro in contanti.

“Questo episodio evidenzia ancora una volta l’urgenza di monitorare con attenzione situazioni di microspaccio e l’importanza di rafforzare i controlli in città”, dichiara il Presidente del Codacons Marco Maria Donzelli. Risulta, infatti, necessario promuovere una maggiore collaborazione tra istituzioni e cittadini per prevenire comportamenti illeciti.

Il Codacons scrive alla Prefettura e alle forze dell’ordine per intensificare i controlli nelle aree pubbliche, specialmente nei quartieri più vulnerabili al microspaccio. L’Associazione chiede, inoltre, ai cittadini di segnalare eventuali situazioni sospette per contribuire a garantire un ambiente più sicuro per tutti.