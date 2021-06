Malta sarà probabilmente una delle mete estive prese d’assalto. Non solo negli anni ha attratto tantissimi turisti ma ha espletato un ampio piano vaccinale Covid che sta riportando il Paese alla quasi normalità.

Dall’emergenza sanitaria, viaggiare in sicurezza è diventata una priorità per chi desidera spostarsi per lavoro o per vacanza. Malta ha vaccinato oltre il 70% dei cittadini (le vaccinazioni proseguono), in questo modo ha raggiunto l’agognata immunità di gregge.

La campagna vaccinale sta dando i suoi frutti infatti: c’è stato un crollo dei positivi, con giornate senza casi. Anche i decessi risultano in netto calo, con un valore ormai prossimo a zero.

I contagi avvengono esclusivamente in persone che hanno deciso di non assumere il vaccino, e sono coloro che poi muoiono per le conseguenze. Infatti, anche a Malta c’è libera scelta nella scelta di assumere il vaccino oppure no.

Per chi volesse recarsi a Malta, dovrà attenersi a norme che continuamente si stanno adattando a quelle internazionali. Infine, dal 1° luglio decade l’obbligo di indossarla all’aperto.