(ANSA) – TRIESTE, 17 AGO – Sono circa duecento gli interventi

eseguiti nella notte dai Vigili del fuoco del Friuli Venezia

Giulia a causa del nubifragio che si è abbattuto, a partire

dalle 22, lungo un’ampia fascia tra le province di Pordenone e

Udine (Codroipese e Cividalese), colpendo nuovamente in maniera

molto violenta l’area di Azzano Decimo, che aveva subito gravi

danni solo dieci giorni fa a causa di una grandinata con chicchi

da record. In città il tetto di un condominio di via Trieste è

stato letteralmente spazzato via da una tromba d’aria finendo

sulla casa attigua: non si registrano feriti. I due fabbricati

sono inagibili: le famiglie interessate hanno trovato un

alloggio di fortuna.

In alcuni quartieri ci sono stati blackout che permangono

attualmente. Gran parte delle coperture provvisorie che erano

state installate per far fronte ai danni della tempesta hanno

ceduto. I pompieri e le squadre di Protezione civile comunale

hanno lavorato per spostare alberi, cartelli e insegne stradali

abbattute dal forte vento in decine di comuni del Fvg.

A Tarvisio, durante il fortunale, un uomo è precipitato con la

propria auto in un dirupo: per estrarlo dal veicolo sono

intervenuti anche i tecnici del Soccorso alpino.

Anche a Gorizia e in provincia di Trieste violenti acquazzoni

si sono abbattuti per tutta la notte e ora sul golfo soffia bora

moderata. Il bilancio complessivo delle richieste di intervento

dei Vigili del fuoco è destinato a crescere: moltissime persone

si sono accorte soltanto al risveglio di alberi caduti o

pericolanti e stanno affollando i centralini del 112. (ANSA).



Fonte Ansa.it