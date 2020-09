(ANSA) – AOSTA, 25 SET – A causa della nevicata in corso è

stato chiuso al traffico il colle del Gran San Bernardo, lungo

la strada statale 27, a monte del Comune di

Saint-Rhémy-en-Bosses, al confine tra Valle d’Aosta e Vallese

(Svizzera). “La riapertura del valico – fa sapere Anas – avverrà in esito alla valutazione delle condizioni e delle

previsioni meteorologiche e in accordo con il gestore elvetico”.

In vista delle nevicate attese, il colle del Piccolo San

Bernardo, al confine con la Francia, era già stato

temporaneamente chiuso nel pomeriggio. (ANSA).



Fonte Ansa.it

