(ANSA) – MELISSA, 22 NOV – A Melissa, in provincia di Crotone, un ponte ha ceduto alle piogge ed è crollato. Secondo quanto si é appreso, non ci sono feriti perché non risultano persone coinvolte nel crollo.

EMBED START Image {id: “editor_0”} Maltempo: crolla ponte nel crotonese, nessun ferito EMBED END Image {id: “editor_0”} (ANSA).



Fonte Ansa.it

