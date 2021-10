(ANSA) – CASTELLAMMARE DEL GOLFO, 25 OTT – Ieri a tarda sera,

durante un fortissimo temporale il nucleo Saf (speleo alpino

fluviale) dei vigili del fuoco di Trapani e la squadra di Alcamo

hanno salvato 4 uomini rimasti improvvisamente intrappolati dal

rigonfiamento del fiume caldo che attraversa le Terme Segestane

sul versante del Comune di Castellammare del Golfo (Trapani).

Dopo 2 ore – i soccorritori hanno lavorato in condizioni

proibitive – i malcapitati, 2 uomini di nazionalità tedesca, uno

ecuadoregno e il quarto italiano, sono stati tratti in salvo

pochi minuti prima di essere travolti dalla furia dell’acqua,

dai vigili del fuoco che hanno utilizzato tecniche

specialistiche SAF di calata e risalita.

Una volta portati in salvo, in stato di ipotermia, i quattro

uomini sono stati affidati alle cure mediche del 118,

intervenuto con due ambulanze. (ANSA).



