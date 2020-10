(ANSA) – GENOVA, 03 OTT – Si è da poco conclusa l’allerta

meteo rossa in tutta la Liguria, con il Levante (Tigullio,

spezzino e valli genovesi) tornato dalle 8 all’allerta arancione

(fino alle 16) e l’allerta declassata nel Ponente e le valli

savonesi (resta in vigore allerta arancione fino alle 10). La

zona più colpita dalle piogge è stata il ponente ligure, in

particolare Ventimiglia dove il Roja è esondato in più punti, il

Torrente Bevera in piena ha trascinato alcune auto e

nell’entroterra si sono registrate frane, smottamenti e strade

interrotte. Tra queste anche quelle che conducono a Triora e

Molini di Triora, rimaste isolate. Fortunatamente nessuna

persona risulta ferita o dispersa e la Prefettura di Imperia ha

anche smentito la notizia di alcuni migranti trascinati nel

Roja. Nel Tigullio una forte mareggiata ha provocato allagamenti

tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino ma anche in questo

caso senza feriti. (ANSA).



Fonte Ansa.it

