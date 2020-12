(ANSA) – LIVORNO, 05 DIC – Allagamenti e torrenti ingrossati

in varie parti del territorio del Comune di Livorno dove sono

caduti 74 mm di pioggia in 24 ore, di cui 44 mm solo nelle

ultime tre ore. Il sindaco Luca Salvetti è con le squadre di

Protezione civile per monitorare le zone più critiche. Attivato

anche il consorzio di bonifica. Il guado del Rio della

Puzzolente,

alle spalle della città, è stato chiuso al passaggionelle scorse ore. La Protezione civile della Provincia informache a causa delle abbondanti piogge si stanno verificandoallagamenti lungo la Sp 555 via delle Colline e la Sp 4 viadelle Sorgenti, nei pressi di Nugola.Le strade potrebbero essere chiuse al transito qualora lasituazione peggiorasse. Sul posto sono in azione le squadre dioperai provinciali e la polizia provinciale monitora iltraffico. La Sp 9 via del Castellaccio rimarrà chiusa per tuttala durata dell’allerta arancio. Lungo la statale Aurelia, neltratto in prossimità di Castel Sonnino, la pioggia sta dilavandofango da un cantiere sulla carreggiata, rendendo l’asfaltoscivoloso. (ANSA).

Fonte Ansa.it

