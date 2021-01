(ANSA) – FIUMICINO, 5 GEN – Di nuovo allagata la zona di “Mare Nostrum” a Focene, sul litorale di Fiumicino. La pioggia

insistente, da ore, intervallata da temporali, ha provocato

l’allagamento pesante delle strade del comprensorio nella zona

della foce del Tevere, da tempo soggetto a tale problematica

come più volte segnalato con forza dai comitati locali. I

residenti, esasperati, hanno chiesto questa mattina l’intervento

della protezione

civile locale e dei carabinieri. La località ingenerale, da giorni, è sotto schiaffo del maltempo anche per viadelle forti mareggiate, che hanno provocato allagamenti sindentro le strade interne e che stanno mettendo a rischio ancheil sistema di pompe per la rete fognaria, che dell’erosione.La situazione a Focene nord Mare Nostrum, a quantoriferiscono residenti, “sta peggiorando di ora in ora”.“L’Impianto fognario è bloccato e l’acqua continua a defluiredai tombini raggiungendo le portiere delle auto in sosta,superando i cancelli delle case”.Stamani c’è stato un sopralluogo. “C’è assoluta esigenza – haspiegato l’assessore regionale ai Lavori pubblici e alla Tuteladel territorio, Mauro Alessandri, – di proteggere lapopolazione, le attività e le case dalla potenza del mare. Vaanche ripristinata la funzionalità idraulica del canale, perevitare gli allagamenti su strada che oggi vediamo. Siamo venutioggi insieme alla Protezione civile per valutare come creare unaulteriore protezione a mare in questo punto e permettereattraverso la ricostruzione della linea di costa lapraticabilità della costa e del mare. È un tema molto serio sucui la Regione presta grande attenzione”. (ANSA).

