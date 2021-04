(ANSA) – PISTOIA, 18 APR – Nevica dal primo pomeriggio di

oggi nell’area della foresta demaniale dell’Acquerino, tra le

province di Pistoia e Prato, a un’altitudine di poco superiore

ai 1.000 metri sul livello del mare. Un evento decisamente fuori

stagione, con la vegetazione già in fase primaverile mentre i

fiocchi bianchi che stanno cadendo copiosi come in pieno inverno

inverno. Un po’ di neve è caduta nella notte anche ad Abetone,

imbiancando le montagne che circondano la nota stazione

sciistica dell’Appennino pistoiese. Le strade sono comunque

tutte aperte e transitabili senza problemi. (ANSA).



