(ANSA) – PISA, 04 NOV – Pioggia e vento forte hanno creato

disagi nelle aree interne delle provincia di Pisa, in

particolare a Palaia e a San Miniato, dove alcuni edifici sono

stati letteralmente scoperchiati dalle raffiche di vento e tre

famiglie sono state evacuate nella zona si San Miniato Basso.

Una statua è stata invece abbattuta a Volterra e successivamente

rimossa dalla sede stradale dai vigili del fuoco.

A Palaia si contano diversi tetti danneggiati e due edifici

nei pressi di Piazza della Repubblica, secondo quanto riferito

dai vigili del fuoco, presentano danni più grandi, sempre alle

coperture e sono stati resi parzialmente inagibili anche se non

è stata necessaria alcuna evacuazione perché i locali

direttamente interessati erano disabitati. Sono tuttora in corso

interventi per rimuovere alberi, rami e tetti di abitazioni

danneggiati. Complessivamente nella notte i vigili del fuoco

hanno effettuato in provincia di Pisa 15 interventi di questo

tipo. (ANSA).



Fonte Ansa.it