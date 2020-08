(ANSA) – VENEZIA, 23 AGO – Il Veneto è stato colpito da un

violento nubifragio che ha colpito in particolare le province di

Verona, Vicenza e Padova. I Vigili del fuoco, al momento,

segnalano oltre 120 richieste d’intervento. La provincia di

Verona è la zona più colpita per la caduta di alberi e

allagamenti, tanto che a supporto dei Vigili del fuoco scaligeri

sono state inviate anche squadre delle colonne mobili dei

comandi di Venezia e Rovigo. Oltre alla città di Verona

interessati i comuni di San Pietro in Cariano, Castelnuovo del

Garda, Lazise, Pescantina, Bussolengo, Sant’Ambrogio di

Valpolicella con danni da valutare per la prouzione viti

vinicola.. Il Presidente della Regione del Veneto ha annunciato

che sta per firmare la dichiarazione dello stato di crisi per il

Comune di Verona e altri comuni del Veronese. (ANSA).



Fonte Ansa.it

