(ANSA) – NAPOLI, 24 GEN – La Protezione civile della Regione

Campania è al lavoro nel comune di Cervinara (Avellino), dove il

maltempo ha determinato l’esondazione del torrente Cardito a

valle del centro abitato. Quindici volontari della Protezione

civile della Regione Campania sono intervenuti con mezzi

speciali per consentire l’evacuazione di tre famiglie rimaste

intrappolate a causa del maltempo. I cittadini sono stati

trasportati con una pala

meccanica di un mezzo che era sulposto.Sono in corso sopralluoghi di squadre del Genio Civile perverificare lo stato della situazione.La Sala Operativa è il Centro Funzionale seguono l’evolversidella situazione in h24.L’allerta meteo resta in vigore fino alle 23.59 e che dalle 6 didomani mattina scatta la nuova allerta per vento forte e mareagitato con possibili mareggiate sull’intero territorioregionale. (ANSA).

Fonte Ansa.it

