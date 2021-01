(ANSA) – SASSARI, 23 GEN – Una tromba d’aria si è abbattuta

nella notte nel Sassarese causando numerosi danni soprattutto

nelle borgate intorno alla città. I vigili del fuoco hanno

dovuto effettuare oltre 50 interventi tra la tarda serata di

ieri e questa mattina. A San Camillo il vento ha abbattuto

numerosi alberi e divelto la copertura dell’ospedale: i vigili

del fuoco sono intervenuti per mettere in

sicurezza l’edificio.In città, in pieno centro, le forti raffiche di vento hannofatto crollare parte dell’impalcatura di un palazzo in via CarloAlberto, a due passi da piazza d’Italia. Danni anche a Li Puntie San Giovanni.Disagi per il forte vento anche nei traghetti in arrivo a PortoTorres, con la nave Bithia della Tirrenia salpata da Genovacostretta a fare rotta su Olbia, dove ha attraccato questamattina. (ANSA).

Fonte Ansa.it

