(ANSA) – BOLOGNA, 06 FEB – Una maestra di una scuola

dell’infanzia di Bologna è stata arrestata dai Carabinieri per

maltrattamenti su minori. La donna, italiana, incensurata e

dipendente comunale, è finita in manette in flagranza di reato,

nel corso di un’indagine svolta anche con intercettazioni

ambientali che i militari della Compagnia Bologna Centro,

coordinati dalla Procura, avevano installato nella scuola per

accertare i metodi educativi ‘sospetti’

che si temeval’insegnante utilizzasse sui bambini di tre anni che i genitorile affidavano quotidianamente.Gli episodi analizzati – spiega l’Arma – erano diventatitalmente preoccupanti che martedì pomeriggio i militari hannodeciso di intervenire d’urgenza nella scuola per bloccare ladonna e arrestarla mentre schiaffeggiava un bambino. La maestra,dopo la convalida dell’arresto da parte del Gip di Bologna, èstata rimessa in libertà, senza l’adozione di misure cautelaripersonali che erano state richieste dalla Procura. (ANSA).

Fonte Ansa.it

