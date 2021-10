(ANSA) – TORINO, 31 OTT – Rave party alle porte di Torino.

Sono migliaia i giovani che da ieri sera, rispondendo

all’appello lanciato dagli organizzatori su Telegram, hanno

raggiunto l’area industriale abbandonata tra Borgaretto e

Nichelino. Persone e mezzi che hanno causato non pochi disagi

alla circolazione, costringendo i carabinieri, intervenuti con

pattuglie anche dalle province limitrofe, a bloccare le strade

della zona.

Il rave è ancora in corso. Il tempestivo intervento dei

carabinieri, in collaborazione con le altre forze dell’ordine,

ha evitato l’arrivo di almeno altre 10mila persone. Sono molti

infatti quelli che se ne sono andati dopo l’individuazione dei

punti del rave, organizzato via Telegram, convinti ad andare via

dall’immediato e massiccio dispiegamento di forze dell’ordine.

Sul posto anche il neo prefetto di Torino, Raffaele Ruberto.

(ANSA).



Fonte Ansa.it