(ANSA) – TERNI, 27 AGO – Negli ultimi giorni è giunta

all’Ordine dei medici di Terni una segnalazione da parte dei

servizi “di frontiera”, guardia medica in primis, di “un

preoccupante incremento degli accessi ambulatoriali per motivi

differibili e di un’aumentata aggressività da parte dell’utenza”

– “con minacce di stampo negazionistico tipo ‘… avete paura di

prendere il Covid'” – che, eludendo il triage telefonico, “si

presenta in ambulatorio con sintomatologia respiratoria o

febbrile sospetta”: a denunciarlo è il presidente provinciale

della categoria, Giuseppe Donzelli. Il quale rivolge un appello

ai cittadini “ad evitare assembramenti come in epoca

pre-Covid19, in particolare nei luoghi in cui il pericolo di

contagio è maggiore”.

Attraverso il presidente dell’Ordine, i medici chiedono

quindi “di essere rispettati e di non essere lasciati soli in

questo difficile momento”. “Ma al contrario – sottolinea

Donzelli – di essere aiutati dai cittadini e dalle Istituzioni a

risolvere le criticità e le difficoltà”. (ANSA).



Fonte Ansa.it

