(ANSA) – BARI, 21 AGO – Procedono speditamente i lavori di

ristrutturazione dell’ex immobile della Banca d’Italia, a

Taranto, che ospiterà, già dal prossimo anno accademico, il

Corso di laurea in Medicina e Chirurgia. Entro il mese di

settembre sarà completato un primo lotto funzionale, in modo da

rendere disponibili le prime 3 aule dotate degli arredi e delle

attrezzature necessarie per consentire lo svolgimento delle

attività formative. Lo rende noto l’assessore regionale allo

Sviluppo Economico Mino Borraccino, che ha ricevuto

rassicurazioni dall’Asl di Taranto. I lavori, nel contempo,

procederanno e saranno ultimati complessivamente nel giro di

circa un anno. “In questi mesi – aggiunge l’assessore – è stato

messo in campo un lavoro di squadra efficace ed entusiasmante

che ha consentito al capoluogo jonico di centrare un obiettivo

storico e di avere la sua Facoltà di Medicina in un prestigioso

palazzo nel cuore della città. Per il raggiungimento di questo

risultato, la Regione Puglia ha destinato alla Asl di Taranto

circa 8 milioni di euro per l’acquisto e la ristrutturazione

dell’immobile in modo da renderlo adeguato alla sua nuova

funzione”. Si tratta di “una iniziativa – conclude Borraccino –

molto significativa per il rilancio di Taranto e della sua

provincia, che sta ottenendo una grandissima attenzione da parte

degli studenti, dal momento che sono già oltre 200 coloro che,

in sede di iscrizione al Corso di studi in Medicina, hanno

indicato come prima scelta la sede di Taranto, a dimostrazione

di quanto le nuove generazioni credano nelle prospettive di

crescita della città”. (ANSA).



