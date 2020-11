(ANSA) – VERCELLI, 09 NOV – “Non c’è tempo per l’ignoranza

di chi nega, di chi protesta in piazza perché non vuole portare

una mascherina. Non è solo il Coronavirus che dobbiamo

sconfiggere, ma anche il virus dell’ignoranza e della non

curanza: smettetela di credervi forti, onnipotenti, convinti che

a voi non possa toccare”. E’ lo sfogo, riportato sulla pagina

Facebook dell’Asl di Vercelli, di Giuseppe Barbarello,



Advertisements