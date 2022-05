Lunedì 30 . Al Nord: soleggiato, ma con qualche acquazzone sparso; fresco. Al Centro: miglioramento ma con qualche rovescio, fresco. Al Sud: miglioramento, fresco. Tendenza. Ritorno del caldo nordafricano da Mercoledì 1 Giugno con massime in graduale aumento fino a valori molto alti, picchi di 37-39°C.

Domenica 29 . Al Nord: tante nubi, meno piogge, ma con temperature decisamente basse per il periodo; vento forte. Al Centro: instabile con frequenti rovesci alternati a schiarite, asciutto in Sardegna; calo termico. Al Sud: instabile con frequenti rovesci, calo termico.

Sabato 28 . Al Nord: temporali in ingresso dal Triveneto in estensione verso Ovest, vento forte. Al Centro: nubi sparse con locali rovesci. Al Sud: peggioramento ad iniziare dalla Sicilia verso Est.

Sono attesi venti forti dai quadranti settentrionali ed orientali, venti che porteranno la massa d’aria scandinava sull’Italia: ovviamente queste correnti attraversando la Germania, l’Austria e la Slovenia si sono riscaldate in parte, ma causeranno comunque nelle prossime 24 ore un crollo delle temperature di circa 10-14°C

Mattia Gussoni, Meteorologo del sito www.iLMeteo.it, invita alla prudenza in quanto lo scontro tra l’aria polare ed il caldo portato da Hannibal potrebbe provocare intensi temporali a macchia di leopardo con possibilità anche di grandinate.

L’aria fredda polare direttamente dalla Svezia, ha attraversato il continente e sta entrando con venti freschi e rovesci. Le temperature per domenica sono previste su valori autunnali al Nord con massime intorno ai 18/20°C.

