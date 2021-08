(ANSA) – ROMA, 16 AGO – La morsa dell’anticiclone africano

Lucifero sta per terminare, da oggi graduale cambio della

circolazione atmosferica che sarà responsabile dell’arrivo di

qualche temporale e di una generale “rinfrescata”, ma sarà

soltanto un fuoco di paglia, infatti l’estate è pronta a tornare

in grande stile. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che dal

16 agosto il flusso instabile e più fresco Nordatlantico

scenderà di latitudine quel tanto per far indietreggiare

l’anticiclone Lucifero. L’aria fresca in quota che giungerà

sull’Italia sarà la responsabile della formazione di numerosi

temporali (forti e con grandinate) che dalle Alpi di Lombardia e

Triveneto si estenderanno verso sera ai settori prealpini e più

occasionalmente su quelli pianeggianti.

Da martedì l’instabilità atmosferica raggiungerà pure la

fascia adriatica centrale, quindi gli Appennini. Con l’ingresso

del Maestrale le temperature cominceranno a diminuire fino

10-12°C, ritornando quindi nella media del periodo dapprima al

Nord e poi anche al Centro-Sud.

Dopo questa breve, ma tanto sospirata boccata di aria meno

calda, l’anticiclone sub-tropicale sarà pronto a riprendersi il

maltolto.

Da venerdì 20, ma soprattutto dal prossimo weekend le

temperature torneranno a superare facilmente i 33-35°C su gran

parte d’Italia.

Nel dettaglio:

Lunedì 16. Al nord: temporali dalle Alpi centro-orientali verso

le Prealpi e poi sulle pianure del Nordest. Al Centro:

soleggiato, un po’ meno caldo. Al sud: cielo sereno.

Martedì 17. Al nord: bel tempo, calo termico e clima più

ventoso. Al centro: instabile sulla fascia adriatiche con

rovesci o temporali anche molto forti. Calo termico generale.

Maestrale. Al sud: in prevalenza soleggiato.

Mercoledì 18. Al nord: soleggiato e clima piacevole. Al centro:

temporali sui rilievi di Lazio, Abruzzo e Molise, anche forti.

Al sud: temporali su Appennini e zone limitrofi. Calo termico

generale.

Da giovedì rimonta l’alta pressione. (ANSA).



Fonte Ansa.it