Lo scrive in una nota il coordinatore regionale di Forza Italia, Gianfranco Miccichè.

Palermo – “La cattura del superlatitante Matteo Messina Denaro, dopo trent’anni di latitanza, e nel trentennale della cattura di Totò Riina, conferma che la lotta quotidiana alla mafia e alla criminalità organizzata non si è mai fermata. Un successo degli uomini dello Stato, magistrati e forze dell’ordine che ogni giorno, in silenzio e fuori dai riflettori dei media, lavorano senza sosta e ai quali va il nostro ringraziamento. Un plauso ai carabinieri del ROS e ai magistrati della Procura di Palermo che hanno condotto questa ultima operazione”.

Miccichè: “Il nostro ringraziamento per l’operazione ai Carabinieri del ROS e ai Magistrati della Procura di Palermo”

