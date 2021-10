(ANSA) – CORIGLIANO ROSSANO, 17 OTT – Un migrante di

nazionalità moldava di cui non si conoscono le generalità é

morto a Corigliano Rossano nell’incendio scoppiato nel capannone

abbandonato in cui dormiva. Le fiamme, secondo quanto é emerso

dalle indagini dei carabinieri del locale Reparto territoriale,

sarebbero state provocate da cause accidentali, presumibilmente

per una cicca di sigaretta non spenta.

L’incendio é stato spento dai vigili del fuoco. A trovare il

cadavere carbonizzato del moldavo sono stati i carabinieri, che

hanno sentito come testimone un altro migrante che dormiva nel

capannone insieme alla vittima. Sul posto i militari hanno

trovato alcune bottiglie di alcolici vuote.

Si esclude, in ogni caso, che l’incendio sia stato appiccato

volontariamente da qualcuno e che quindi, per quanto é accaduto,

possano esserci responsabilità di terzi . (ANSA).



