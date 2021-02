(ANSA) – ROMA, 26 FEB – Una barca con circa 150 persone a

bordo è in grave pericolo a largo della Libia. Lo fa sapere

Alarm Phone. “Il nostro contatto con la barca – aggiunge il

servizio telefonico – non è buono e riceviamo solo informazioni

frammentate sulla posizione. Sentiamo urla, dicono che ci sono

persone in acqua. Le autorità sono informate”. (ANSA).



