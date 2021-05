Oltre 200 migranti in mare, nel Mediterraneo, sono in pericolo in queste ore e chiedono soccorso. E’ quanto scrive Alarm Phone su Twitter.

“Ieri notte ci hanno chiamato 125 persone in pericolo su un gommone. Chiedevano soccorso ma non abbiamo ricevuto una posizione Gps accurata. Abbiamo allertato tutte le autorità e richiesto una ricerca urgente”, scrive il servizio indipendente di supporto ai migranti in un primo tweet. E poi aggiunge in un altro: “Una seconda barca con 105 persone è in pericolo nella zona Sar di Malta! Le persone hanno detto di essere in mare da tre giorni e che il loro motore non funziona. Chiedono urgentemente aiuto. Abbiamo allertato la cosiddetta guardia costiera maltese e italiana chiedendo soccorso urgente”.



Fonte Ansa.it

