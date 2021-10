(ANSA) – ROMA, 24 OTT – Due imbarcazioni sono alla deriva nel

Mediterraneo, una delle quali con molti bambini a bordo. Lo

segnala Alarm Phone. Una delle imbarcazioni con 68 persone si trova in zona Sar di Malta ed è quella sulla quale sono presenti

i bimbi.”Hanno problemi di motore, “e affrontano forti venti e

mare mosso… serve un intervento urgente”, scrive Alarm Phone

in un tweet dicendo che si tratta di persone in fuga dalla

Libia. In un altro tweet si parla di 60 vite a rischio

imminente nel Mediterraneo centrale: sono persone a bordo di un

gommone che si sta sgonfiando e imbarca acqua.

.Intanto Medici senza frontiere riferisce che ieri sera c’è

stato un quarto salvataggio a bordo della GeoBarents: soccorse

95 persone che stavano per essere intercettate dalla Guardia

costiera libica “e costrette a tornare alla violenza, agli abusi

e allo sfruttamento in Libia”. (ANSA).



Fonte Ansa.it